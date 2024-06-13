Финал конкурса "Это у нас семейное" с участием нижегородцев состоится в Москве 5 июля Культура и отдых

Фото: организаторы конкурса "Это у нас семейное"

Финал самого народного конкурса "Это у нас семейное" пройдет в мастерской управления "Сенеж" в Москве с 5 по 8 июля. Об этом сообщают организаторы проекта.

В нем примут участие 300 семейных команд со всей страны, в частности, восемь семей из Нижегородской области.

Это семьи Абакумовых – Гуниных, Богатковых – Мелентьевых – Хохловых, Дятловых – Колобовых, Кочуновых – Спиридоновых, Лычагиных – Огурцовых – Флегонтовых, Пановых – Панюшкиных, Федуловых – Филатовых и Фроловых – Хализовых.

На участие в финале приглашены более 2000 человек от 5 до 94 лет из 83 регионов России, которые показали лучшие результаты по итогам окружных полуфиналов, прошедших во всех федеральных округах страны.

Во время двух оценочных дней семьям предстоит выполнить несколько увлекательных интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Командам нужно будет продемонстрировать свою эрудицию, смекалку, а также показать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

При этом, во время финала участников ожидают не только конкурсные задания, но и образовательная, развлекательная программы для всей семьи: лекции, творческие мастер-классы от партнеров, концерты, экскурсии, эстафеты и другие развлечения.

Победителей объявят в День семьи, любви и верности 8 июля.

Сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку получат 30 семей-победителей. В свою очередь, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

Среди финалистов конкурса "Это у нас семейное" есть профессиональные династии – педагоги, атомщики, военнослужащие, строители и медработники. Также есть семьи, которые находятся в браке 50, 60 и даже 70 лет.

Отметим, что всего на участие в конкурсе подали заявки 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране. В окружной полуфинал конкурса прошли 1 577 семей из 86 российских регионов, в том числе одна семья из Казахстана.

Напомним, регистрация участников федерального конкурса "Это у нас семейное" стартовала 4 сентября 2023 года.