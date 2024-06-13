Количество разводов в Нижегородской области снизилось на 4% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 7 тысяч нижегородских пар зарегистрировали свои отношения в первом полугодии текущего года. Об этом заявила руководитель ГУ ЗАГС по Нижегородской области Ольга Краснова, подводя итоги работы работы ведомства за январь-июнь.

По её словам, рекордной по количеству регистраций брака в этом году стала дата Дня празднования памяти святых благоверных князя Димитрия Донского и княгини Евдокии - 1.06.2024: в этот день в Нижегородской области образовалось 184 новых семьи.

На регистрацию брака во второй половине текущего года уже подано более 7 тысяч заявлений. Самыми популярными датами у нижегородцами стали: 24.07.2024, 27.07.2024, 08.08.2024, и 24.08.2024. Ожидается, что в каждый из этих дней пройдет около 250 свадебных церемоний.

Вместе с этим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Нижегородской области на 4% снизилось количество разводов. При этом увеличился возраст, в котором мужчины стали подавать на развод: с 25-39 лет до 40-49.

Ольга Краснова отметила, что в Год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным, важное значение уделяется вопросам сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей семьи. Так ЗАГС Нижегородской области проводит семейные мероприятия. Например, 07 июля, в канун Дня семьи, любви и верности, на территории парка "Швейцария" впервые пройдет торжественная церемония бракосочетания. В этот день в официальный брак вступят 14 пар. А 27 июля на фестивале "Семья Нижегородская" пройдет чествование семей из 8 районов Нижнего Новгорода, где в Год семьи родились малыши.

Кроме того, органы ЗАГС региона уделяют особое внимание семьям с внушительным стажем. Ежегодно поздравления получают более 1 тысячи пар юбиляров супружеской жизни.

В 2023 году впервые прошел проект "Свадьба трех поколений" в котором чествовали 4 семьи. В этом году аналогичное мероприятие пройдет в День города. Также в соцсетях запущена рубрика "Семья_152", где рассказывается об уникальных нижегородских семьях, отметивших серебряную, золотую, бриллиантовую свадьбы.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили отменить госпошлину на заключение брака.