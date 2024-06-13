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Общество

Нижегородская областная детская больница закупила аппарат МРТ за 126 млн рублей

04 июля 2024 13:35  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Установка магнитно-резонансного томографа высокого разрешения началась в одном из корпусов Нижегородской областной детской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Высокотехнологичное оборудование больница закупила по поручению главы региона Глеба Никитина. На это было выделено из областного бюджета более 126 млн рублей.

"Новый магнитно-резонансный томограф установят в одном из лечебных корпусов, специально под него реконструировали целый блок помещений. Аппарат МРТ введут в эксплуатацию после завершения капремонта в корпусе в начале 2025 года", - рассказала министр здравоохранения региона Галина Михайлова.

Главврач Нижегородской областной детской клинической больницы Светлана Белозерова, добавила, что мощность нового томографа составляет 3 Тл.

"Аппарат обладает повышенной чувствительностью к мельчайшим структурным изменениям в организме человека и выдает более качественные, детальные изображения. Новый МРТ-аппарат позволит нашим медикам проводить ряд исследований, которые были ранее недоступны", - сообщила Белозерова.

Напомним, томограф закупили для поликлиники №4 Нижнего Новгорода за 37 млн рублей.

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Теги:
больницы Здравоохранение
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