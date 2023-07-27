Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии Общество

Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба писателя.

По словам Захара Прилепина, новое звание – это честь и огромное задание.

"Тот огромный поворот, что свершает русская история, ставит жесткие вызовы - и мы принимаем их.

Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением.

Вступая в новую должность, помню, что до звания подполковника дослужились замечательный композитор, героический участник Отечественной войны 1812 года и зарубежных походов - Александр Алябьев; автор "Повести о настоящем человеке", участник Финской и Великой Отечественной - писатель Борис Полевой; автор "Василия Тёркина", фронтовик, поэт Александр Твардовский, и конечно же, множество иных героев бессчетных сражений: ведь звание подполковника появилось в стрелецких частях России еще в XVII веке. Быть среди этого славного воинства - и честь, и огромное задание. Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству", - сказал писатель.

Напомним, в начале августа Захар Прилепин был назначен заместителем командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот".

Еще в январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону СВО.

В начале мая приехал в гости к родственникам в Нижегородскую область, где его машину взорвали.

Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.