Более 20 человек выразили желание претендовать на должность главы Канавинского района

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В Нижнем Новгороде завершился этап подачи заявок для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Канавинского района.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на должность главы района претендуют 24 человека.
Как уточнили в департаменте кадровой политики и развития муниципального управления администрации Нижнего Новгорода, решение о допуске участников к этапу защиты проектов будет принимать специальная комиссия. Далее оценивать профессионализм участников будут эксперты КУПНО.
Финалисты конкурса станут известны в конце лета. Именно они войдут в кадровый резерв на замещение должности главы района.
Напомним, что 16 мая действующий глава администрации Канавинского района Олег Алешин, который возглавлял райадминистрацию с 2020 года, покинул свою должность. Временно исполняющим обязанности главы назначили первого заместителя - Александра Вовненко.
Ранее сообщалось, что конкурс на должность главы Канавинского района стартовал 6 июня.
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