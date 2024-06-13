Более 20 человек выразили желание претендовать на должность главы Канавинского района Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершился этап подачи заявок для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Канавинского района.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на должность главы района претендуют 24 человека.

Как уточнили в департаменте кадровой политики и развития муниципального управления администрации Нижнего Новгорода, решение о допуске участников к этапу защиты проектов будет принимать специальная комиссия. Далее оценивать профессионализм участников будут эксперты КУПНО.

Финалисты конкурса станут известны в конце лета. Именно они войдут в кадровый резерв на замещение должности главы района.

Напомним, что 16 мая действующий глава администрации Канавинского района Олег Алешин, который возглавлял райадминистрацию с 2020 года, покинул свою должность. Временно исполняющим обязанности главы назначили первого заместителя - Александра Вовненко.

Ранее сообщалось, что конкурс на должность главы Канавинского района стартовал 6 июня.