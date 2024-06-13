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Общество

Участок дороги на Гребном канале перекроют 7 июля из-за спортивных соревнований

05 июля 2024 10:49  [119] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 7 июля состоится 33-й триатлон "Мужество". В связи с организацией и проведением спортивного мероприятия будет приостановлено движение транспорта по набережной Гребного канала.

Как уточнили в городском дептрансе, ограничения будут действовать с 00:01 до 15:00 7 июля на участке от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №177 Слободы Печеры.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут перемещать на спецстоянку.

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Теги:
движение Соревнования Транспорт
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