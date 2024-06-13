Молодежный форум ПФО "Метеор" открылся в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

В Сосновском районе Нижегородской области открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "Метеор". Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО, организовали мероприятие правительство Нижегородской области и Росмолодёжь при поддержке аппарата полпреда.

От имени полпредставителя президента в ПФО Игоря Комарова к участникам форума обратился его заместитель Олег Машковцев.

"В столице Приволжья сегодня собрались 1200 самых креативных ребят округа и страны. Вы прошли серьезный конкурс – 10 человек на место! Впереди у вас четыре насыщенных и интересных дня на форуме. Пусть эта "маленькая жизнь" будет прожита вами по-настоящему ярко и полезно, а полученный опыт станет опорой для вашего личностного и профессионального роста!" – сказал Олег Машковцев.

Он также отметил, что окружной форум станет одним из самых важных событий этого лета в Приволжье. Участники – жители ПФО и всех регионов страны от 14 до 35 лет (студенты, аспиранты, молодые специалисты учреждений культуры, допобразования, молодежной политики).

В рамках форума будет проведен Всероссийский конкурс молодежных проектов с возможностью получить грантовую поддержку. Кроме того, участников ждет образовательная программа по семи трекам: "Движение навстречу"(волонтерство), "Прямой эфир" (медиа), "Сила мысли" (наука и технологии), "Инвестируй в будущее" (предпринимательство), "Полёт творчества" (креативный кластер), "Регион для молодых" (молодежная политика) и "Движение первых" (члены организации).

Каждая смена форума состоит из образовательных сессий и практических занятий по заявленным направлениям, которые учитывают особенности культурного кода ПФО. Любой участник сможет внести свой вклад в разработку решений на основе заданий от реальных заказчиков в культурной сфере.

Ранее сообщалось, что Всероссийский форум Росмолодежь.Гранты "Пик возможностей" прошел в Нижнем Новгороде.