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Общество

Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича планируется восстановить в Дзержинске

05 июля 2024 12:26  [44] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Дзержинска

Специалисты завершили формирование технического задания на разработку проекта восстановления Дзержинского дендропарка имени И.Н. Ильяшевича в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте мэрии города химиков.

Определено функциональное зонирование его территории на площади более 47 га.

"Проектировщикам предстоит разместить в дендрарии питомник с оранжереями, зону эколого-биологического центра для просветительской работы, ландшафтно-рекреационную зону и площадки для экологичного отдыха. Также в дендропарке обустроят научно-познавательные маршруты с удобной навигацией", - рассказал первый заместитель главы Дзержинска Глеб Андреев.

Архитектурно-ландшафтный проект предполагает сохранение существующей планировки парка и уникальных коллекций сада лесовода Ивана Ильяшевича. Среди уникальных растений дендропарка можно выделить акацию амурскую, барбарис, вяз туркестанский, жимолость канадскую, которые до этого не росли в этой климатической зоне.

Напомним, почти 30 дворов благоустроят в Дзержинске в 2024 году.

СПРАВКА:

Дендрологический комплекс в Дзержинске был основан в 1951 году лесоводом Иваном Ильяшевичем как питомник для выращивания посадочного материала для озеленения города. В 2019 году дендропарку был присвоен статус памятника природы регионального значения, что исключило жилую или коммерческую застройку этой территории.

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Теги:
Дзержинск Парки
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