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Экономика

Завод по производству автокомпонентов открылся в Заволжье

05 июля 2024 17:30  [101] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Завод по производству жгутов проводов для отечественных автомобилей "Линк" открылся в Заволжье в Городецком муниципальном округе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Проектная мощность производства составит 300 тысяч машинокомплектов в год, на которую завод рассчитывает выйти не ранее 2025 года. До конца года предприятие планирует выпустить 50 тысяч машинокомплектов. Потенциальными заказчиками на продукцию станет "АвтоВАЗ" и другие отечественные автопроизводители.

"Предприятие "Линк" – правопреемник иностранной компании "Леони". Оно было одним из трех ведущих в стране по выпуску жгутов проводов, но в 2022 году по решению иностранных акционеров остановило производство. В прошлом году компанию выкупил нижегородский инвестор и принял решение возобновить производство. Уже сейчас здесь трудоустроено 800 человек, а в дальнейшем штат сотрудников расширится до 2000", - рассказал замгубернатора Андрей Саносян во время открытия предприятия.

Глава регионального Минпрома Максим Черкасов добавил, что в Нижегородской области есть еще одна компания, которая выпускает жгуты проводов - "Инком".

"Благодаря инструментам нацпроекта "Производительность труда" скорость работы выросла на 70%", - отметил Черкасов.

Сейчас специалисты завода "Линк" разрабатывают жгуты проводов для электромобиля "Атом". Также предприятие ведет переговоры с белорусско-китайским предприятием "БелДжи" и автозаводом "Урал".

Напомним, Михаил Мишустин поручил организовать локализацию автокомпонентов для автомобиля VOLGA.

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Теги:
Автопром Заволжье
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