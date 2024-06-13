Двое детей утонули в водоёмах Нижегородской области 1 июля Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Две трагедии на воде случились накануне в Нижегородской области: в Нижнем Новгороде и в Володарском районе в водоёмах погибли дети.

Согласно данным регионального ГУ МЧС, днём 1 июля в службу спасения поступило сообщение, что на озере Сортировочном, в районе ул. Архангельской, в месте, не оборудованном для купания, утонул 15-летний подросток. На месте были организованы поисково-водолазные работы. Спустя время тело ребёнка нашли и извлекли из воды.

В тот же день при купании на реке Лух в посëлке Фролищи Володарского района утонул 8-летний мальчик. На место выехала водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Спустя 30 минут после прибытия специалистов, тело ребёнка достали с глубины порядка 3 метров.

По факту гибели детей организованы доследственные проверки. Как установили следователи СК, мальчики находились на водоёмах в компании сверстников без сопровождения взрослых.

Специалисты СУ СК России по Нижегородской области напоминают, что детям без присмотра запрещается: выходить на водоёмы; стоять на обрывистом берегу; собираться на мостиках, плотинах и запрудах; измерять глубину реки или любого водоёма.