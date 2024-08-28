Краеведческий музей под открытым небом открылся в Спасском Культура и отдых

Фото: Telegram-канал АНО "АСИРИС"

Музей под открытым небом открылся в селе Спасском в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Агентство по сохранению и развитию исторической среды" (АНО "АСИРИС").

Концепцию "Музей под открытым небом" разработали выпускники программы Агентства "Лидеры наследия".

На территории уже можно увидеть восстановленные каменные арки с воротами соседних усадеб спасских купцов Матяевых и Даниловых, оригинальную кованую решетку ограды усадьбы Александра Данилова, площадку, выложенную брусчаткой в виде торцовых спилов деревьев — отсылка к историческому названию сельского центра — "Торцовка", крытый торговый ряд, напоминающий о еженедельных спасских базарах и ежегодных ярмарках, которые проходили здесь с 1831 года, памятник мастеру-кожевеннику, телегу и плуг.

Кроме того, в музее представлена стилизованная карта промыслов Спасского края.

"Музей стал первым этапом реализации итогового проекта команды Спасского "Исторический квартал" и открылись к 625-летию села. В рамках проекта будет создан Народный исторический музей в доме Даниловых, чайная и торговые ряды на территории и в домах предпринимателей Гребневых и Вшивкиных", - пояснили в "АСИРИС".

Напомним, музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области.