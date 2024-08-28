Росатом строит в Нижегородской области уникальный завод по переработке аккумуляторов Экономика

Росатом планирует построить в России уникальные экотехнопарки по переработке литий-ионных аккумуляторов и ртути. Об этом стало известно в ходе Восточного экономического форума, сообщает телеканал "360".

Информацию на одной из сессий озвучил замгендиректора ГК Росатом по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.

По его словам, всего появится семь заводов в двух экотехнопарках: из них пять будут универсальные, а два - уникальные. Так, в Нижегородской области будет построен завод по "целевой" переработке литий-ионных батарей, а в Иркутской, на территории промплощадки "Усольехимпрома", завод по переработке ртутьсодержащих отходов.

Андрей Никипелов отметил, что Госкорпорация участвует в развитии экономики замкнутого цикла, добывая литий, создавая из него батареи, а в конце срока службы перерабатывая.

Напомним, завод по утилизации аккумуляторов планируется запустить в Дзержинске в 2026 году. Проект реализует АО "Русатом Гринвэй" (предприятие Госкорпорации "Росатом"). Мощность предприятия составит до 50 тысяч тонн в год.