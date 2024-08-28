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Общество

"Валдаи" запустят по трем направлениям из Нижнего Новгорода в навигацию 2025 года

04 сентября 2024 16:25  [460] Общество

Фото: Кира Мишина, photo-pravda.nn.ru

Суда на подводных крыльях "Валдай-45Р" планируется запустить по трем новым направлениям из столицы Приволжья в навигацию 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в судоходной компании "Водолет".

Так, "Валдаи" планируется запустить до деревни Дуденево в Богородском районе.

"В настоящее время организована работа по дноуглублению судового хода к причалу в Дуденеве. Также ведется строительство дороги к потенциальному месту расположения причала", - пояснили в судоходной компании.

Кроме того, рассматривается возможность остановок судов на подводных крыльях в Плесе в Ивановской области и Мариинском Посаде в Республике Чувашия. Остальные маршруты находятся в проработке и будут появляться на сайте компании "Водолет".

В судоходной компании добавили, что с начала навигации 2024 года "Валдаи" перевезли 88 016 человек, а "Метеоры" – 19 195 пассажиров.

Напомним, "Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.

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Теги:
Валдаи Речные перевозки
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