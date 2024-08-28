Навигация "Метеоров" и "Валдаев" в Нижегородской области завершится в ноябре Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Навигацию "Метеоров" и "Валдаев" в Нижегородской области планируется завершить в октябре-ноябре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в судоходной компании "Водолет".

Как правило, "Валдаи" и "Метеоры" завершают навигацию в конце октября-начале ноября, однако сроки окончания навигации зависят от погодных условий, также учитывается длина светового дня, так как суда на подводных крыльях могут курсировать только в светлое время суток.

Навигация будет завершаться в первую очередь на отдаленных маршрутах, например, в Казань и Чебоксары.

"В настоящее время в связи с уменьшением светового дня уже завершилась навигация в Ульяновск и Сарапул", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2023 году скоростная пассажирская навигация завершилась в Нижегородской области 30 октября.