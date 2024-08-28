Движение по одной полосе Борского моста запустят в декабре
Реставрация ДДТ им. Чкалова завершилась
Пять нижегородских школ вошли в топ-300 лучших по России
Фестиваль русских зарубежных театров пройдёт в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 сентября 2024 18:32  [219] Проект озеленения бульвара вдоль проспекта Гагарина разработают в Нижнем Новгороде
05 сентября 2024 17:55  [234] Более 1000 кубометров мусора вывезли с незаконных свалок в Автозаводском районе
05 сентября 2024 17:45  [383] Режим ЧС объявили на улицах двух районов Нижнего Новгорода
05 сентября 2024 17:35  [235] Подрядчик приступил к окраске металлоконструкций "Катера Герой"
05 сентября 2024 16:55  [250] Движение транспорта ограничат на участке Артельного проезда в Нижнем Новгороде
05 сентября 2024 15:56  [338] Новый автобус запустят из Нижнего Новгорода в Дзержинск в сентябре
05 сентября 2024 15:43  [235] Нижегородское правительство и ВТБ договорились о выдаче "Карт жителя" в МФЦ региона
05 сентября 2024 15:19  [251] Проект по мониторингу вывоза ТКО с использованием ИИ стартовал в регионе
05 сентября 2024 14:48  [261] Юрий Шалабаев проверил подготовку города к отопительному сезону
05 сентября 2024 13:15  [307] Экс-ректор Мининского университета, арестованный за взятки, намерен отправиться на СВО
Общество

Навигация "Метеоров" и "Валдаев" в Нижегородской области завершится в ноябре

04 сентября 2024 17:01  [422] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Навигацию "Метеоров" и "Валдаев" в Нижегородской области планируется завершить в октябре-ноябре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в судоходной компании "Водолет".

Как правило, "Валдаи" и "Метеоры" завершают навигацию в конце октября-начале ноября, однако сроки окончания навигации зависят от погодных условий, также учитывается длина светового дня, так как суда на подводных крыльях могут курсировать только в светлое время суток.

Навигация будет завершаться в первую очередь на отдаленных маршрутах, например, в Казань и Чебоксары.

"В настоящее время в связи с уменьшением светового дня уже завершилась навигация в Ульяновск и Сарапул", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2023 году скоростная пассажирская навигация завершилась в Нижегородской области 30 октября.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метеоры Речные перевозки
Поделиться:
Новости по теме
24 августа 2023 19:02  [1553] Первый "Метеор" для Нижегородской области спущен на воду в Чкаловске
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph