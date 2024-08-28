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Общество

Дорогу у главной проходной Горьковского автозавода расширят до трех полос

04 сентября 2024 18:11  [459] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Расширение дороги до трех полос на проспекте Ленина у главной проходной Горьковского автозавода, а также обустройство регулируемого перекрестка поможет минимизировать образование заторов на данном участке. 

Об этом сообщил первый заместитель гендиректора МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" Илья Курапов.

По его словам, протяженность участка, на котором ведутся работы составляет около 400 метров, они пройдут на полосе в сторону центра Автозаводского района.

После расширения здесь будет выполнена переразметка и организован полноценный выезд на перекрестке для поворота с пр. Кирова на пр. Ленина. Раньше с пр. Кирова приходилось объезжать газонную часть, чтобы повернуть на пр. Ленина. После проведения этих работ появится полноценный регулируемый перекресток за счет установленного светофора на пересечении проспектов.

По словам представителя подрядчика, все работы идут согласно графику.

Ранее сообщалось, что чистка металлоконструкций началась на пешеходном мосту через Похвалинский съезд.

 

 

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Теги:
Благоустройство Дороги Ремонтные работы
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