Нижегородские волонтёры отправили бойцам СВО гуманитарный груз весом в полтонны Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Новую партию гуманитарной помощи передали нижегородские волонтёры бойцам СВО.

Как сообщает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", в груз общим весом около 500 кг вошли продукты питания, генераторы, бензопилы, рации, штыковые лопаты, спальники, портативные аккумуляторы, сетевые фильтры, средства личной гигиены и бытовая химия. Кроме того, предприниматели передали бойцам наборы со сладостями.

Организатором выступила АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" совместно с Корпоративным университетом правительства Нижегородской области.

Груз отправлен военнослужащим, которые в данный момент выполняют специальные боевые задачи в Курской области. В ближайшее время в зону СВО будет отправлен автомобиль и маскировочные сети.

Присоединиться к формировании будущих отправок могут все желающие. В настоящее время, в связи со сменой сезона, актуальны теплая одежда, носки, нательное белье, лекарства от простуды.

Передать необходимые предметы в пункт сбора гуманитарной помощи по адресу: Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 1, ежедневно с 9:00 до 21:00. Уточнить полный список необходимых вещей можно по номеру горячей линии: 8-831-410-81-10 или 8-800-222-00-13, в группе "Волонтерский центр Нижегородской области". Помимо этого, обратиться на горячую линию могут и участники специальной военной операции с заявками на оказание гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что волонтеры Дома народного единства доставили гуманитарный груз в больницу Харцызска.