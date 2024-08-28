Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
Фестиваль русских зарубежных театров пройдёт в Нижнем Новгороде
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Парковку запретят на улице Ванеева вдоль ДОБ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 сентября 2024 18:32  [219] Проект озеленения бульвара вдоль проспекта Гагарина разработают в Нижнем Новгороде
05 сентября 2024 17:55  [234] Более 1000 кубометров мусора вывезли с незаконных свалок в Автозаводском районе
05 сентября 2024 17:45  [382] Режим ЧС объявили на улицах двух районов Нижнего Новгорода
05 сентября 2024 17:35  [234] Подрядчик приступил к окраске металлоконструкций "Катера Герой"
05 сентября 2024 16:55  [250] Движение транспорта ограничат на участке Артельного проезда в Нижнем Новгороде
05 сентября 2024 15:56  [338] Новый автобус запустят из Нижнего Новгорода в Дзержинск в сентябре
05 сентября 2024 15:43  [235] Нижегородское правительство и ВТБ договорились о выдаче "Карт жителя" в МФЦ региона
05 сентября 2024 15:19  [251] Проект по мониторингу вывоза ТКО с использованием ИИ стартовал в регионе
05 сентября 2024 14:48  [261] Юрий Шалабаев проверил подготовку города к отопительному сезону
05 сентября 2024 13:15  [306] Экс-ректор Мининского университета, арестованный за взятки, намерен отправиться на СВО
Общество

Нижегородские волонтёры отправили бойцам СВО гуманитарный груз весом в полтонны

04 сентября 2024 19:10  [457] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Новую партию гуманитарной помощи передали нижегородские волонтёры бойцам СВО.   

Как сообщает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", в груз общим весом около 500 кг вошли продукты питания, генераторы, бензопилы, рации, штыковые лопаты, спальники, портативные аккумуляторы, сетевые фильтры, средства личной гигиены и бытовая химия. Кроме того, предприниматели передали бойцам наборы со сладостями.

Организатором выступила АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" совместно с Корпоративным университетом правительства Нижегородской области.

Груз отправлен военнослужащим, которые в данный момент выполняют специальные боевые задачи в Курской области. В ближайшее время в зону СВО будет отправлен автомобиль и маскировочные сети.

Присоединиться к формировании будущих отправок могут все желающие. В настоящее время, в связи со сменой сезона, актуальны теплая одежда, носки, нательное белье, лекарства от простуды.

Передать необходимые предметы в пункт сбора гуманитарной помощи по адресу: Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 1, ежедневно с 9:00 до 21:00. Уточнить полный список необходимых вещей можно по номеру горячей линии: 8-831-410-81-10 или 8-800-222-00-13, в группе "Волонтерский центр Нижегородской области". Помимо этого, обратиться на горячую линию могут и участники специальной военной операции с заявками на оказание гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что волонтеры Дома народного единства доставили гуманитарный груз в больницу Харцызска.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь СВО
Поделиться:
Новости по теме
03 сентября 2024 13:53  [460] Волонтеры Дома народного единства доставили гуманитарный груз в больницу Харцызска
19 августа 2024 15:09  [541] Нижегородским бойцам СВО передали два отечественных внедорожника
29 июля 2024 12:58  [716] Нижегородским участникам СВО отправили еще три машины с гумпомощью
22 июля 2024 16:28  [899] Дом народного единства передал автомобили нижегородским участникам СВО
27 июня 2024 18:54  [899] Нижегородскую область отметили за помощь в восстановлении новых регионов РФ
14 июня 2024 17:16  [805] Нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph