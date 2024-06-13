Нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Гуманитарную помощь на 4,5 млн рублей собрали нижегородские предприниматели для детских домов ЛНР и ДНР в рамках акции "Мой бизнес помогает".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в благотворительной акции приняли участие предприниматели и жители Нижнего Новгорода, Арзамаса, Первомайска, Семёнова, а также Кстовского, Бутурлинского, Вознесенского, Воскресенского, Вадского, Сергачского, Тоншаевского муниципальных округов.

"Нижегородцы собрали игрушки, одежду, обувь, спорттовары, канцелярские принадлежности и средства гигиены. Этот гуманитарный конвой в ЛНР стал пятым, а в совокупности оказана гуманитарная помощь на сумму почти 20 миллионов рублей", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Все собранные нижегородцами вещи передали в детские дома и дома малютки Луганска, Харцызска и Иловайска.

Ранее сообщалось, что Андрей Гнеушев посетил с рабочим визитом ДНР.