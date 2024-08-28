"Торпедо" проиграло "Северстали" первый домашний матч сезона 2024/2025 КХЛ Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

4 сентября нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" сыграл свой первый матч в 17-м сезоне Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Знаковым соперником для нашей команды стала череповецкая "Северсталь". Напомним, в прошлом году тренерский штаб клуба возглавил помощник главного тренера ХК "Торпедо" Андрей Козырев, а в этом сезоне в состав команды вошли экс-нижегородцы Алексей Кручинин и Марк Марин.

Продажи билетов на игру стартовали накануне - 3 сентября, и соскучившиеся по большому хоккею нижегородцы буквально смели их в течение 15 минут.

Но в стартовом матче сезона "торпедовцы" не смогли порадовать болельщиков реализацией острых моментов. А вот подопечные Андрея Козырева выглядели очень уверенно: форвард "Северстали" Данил Аймурзин в двух первых периодах оформил дубль, а в финале третьего периода, когда нижегородцы заменили голкипера на дополнительного полевого игрока, Алексей Кручинин на добивании подтолкнул шайбу в наши пустые ворота.

В итоге "Торпедо", так и не реализовав ни одного большинства и выходов "один на один", проиграло со счётом 0:3.

Горечь поражения нижегородцам подсластили, как ни странно, соперники: Алексей Кручинин и Марк Марин, уходя со льда, отдали дань уважения болельщикам своей бывшей команды, совершив для них круг почёта по арене "Нагорного".

"Естественно, неприятно уступать в первой домашней игре, но это хоккей. Те голевые моменты, которые мы сегодня создали… Если не забиваешь, трудно выиграть матч. Здесь большая заслуга вратаря соперника, который сделал невероятные сейвы. Для нас это будет уроком: ты должен находить в себе силы не только на красивые голы, но и на те, которые, как мы говорим в хоккее, мусорные. В этом плане есть, к чему стремиться", - прокомментировал итоги игры главный тренер ХК "Торпедо" Итого Ларионов.

Ранее сообщалось, что у "Торпедо" значительно изменился спонсорский пул. Генеральными партнёрами клуба в новом сезоне стали лидер строительной отрасли - группа "Самолёт" и один из ведущих ритейлеров в сфере розничной торговли - компания SPAR.