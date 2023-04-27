Помощник главного тренера нижегородского ХК "Торпедо" Андрей Козырев возглавит "Северсталь" Спорт

Андрей Козырев Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Помощник главного тренера нижегородского ХК "Торпедо" Андрей Козырев возглавит "Северсталь". Об этом ТАСС рассказал гендиректор "Торпедо" Максим Гафуров.

По его словам, Андрей Козырев переходит на должность главного тренера ХК "Северсталь" из Череповца. Этот пост ранее покинул Андрей Разин.

Ранее на итоговой пресс-конференции "Торпедо" Максим Гафуров подчеркнул, что у всего тренерского штаба есть контракты на следующий сезон.

"Есть определенные процессы, которые через короткое время завершатся и все обо всем узнают", - говорил тогда гендиректор "Торпедо".

Напомним, Андрей Козырев стал помощником главного тренера ХК "Торпедо" Игоря Ларионова в мае 2022 года, перейдя в нижегородский клуб из ХК "СКА-Нева".

ХК "Торпедо" в прошедшем сезоне впервые с 2016 года прошел в 1/4 финала Западной конференции КХЛ, и выиграл в серии с московским "Динамо". Но в полуфинале проиграл питерскому СКА и завершил сезон.

"Северсталь" же в сезоне 2022/2023 заняла седьмое место в Западной конференции КХЛ и уступила в серии с ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 3:4.

Ранее сообщалось, что главный тренер нижегородского МХК "Чайка" Николай Воеводин возглавил ХК "СКА-Нева".