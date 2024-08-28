"Торпедо" 4 сентября открывает сезон 2024/2025 КХЛ матчем с "Северсталью" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

4 сентября нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" сыграет свой первый матч в 17-м сезоне Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Знаковым соперником для "автозаводцев" станет череповецкая "Северсталь". Напомним, в прошлом году клуб возглавил помощник главного тренера ХК "Торпедо" Андрей Козырев, а в этом сезоне в состав команды вошли экс-нижегородцы Алексей Кручинин и Марк Марин.

В этом году наш клуб претерпел некоторые изменения. По-первых, команда была значительно усилена несколькими трансферами: в состав "Торпедо" вошли один из самых титулованных защитников в истории российского хоккея Вячеслав Войнов и один из самых результативных нападающих в истории КХЛ Дмитрий Кагарлицкий; один из лучших бомбардиров "Адмирала" Антон Берлёв, прибывший из АХЛ Михаил Абрамов, канадский защитник Маркус Филипс, а также голкипер Иван Бочаров.

Кроме того, значительно изменился спонсорский пул. Генеральными партнёрами "Торпедо" в новом сезоне стали лидер строительной отрасли - группа "Самолёт" и один из ведущих ритейлеров в сфере розничной торговли - компания SPAR.

В списке партнёров появились ЖК "Дельвиг" и ЖК "Новая Кузнечиха", "Додо Пицца" и SYNERGETIC. Причём, как уточнили в дирекции клуба, состав ещё будет пополняться.

Кстати, логотип титульного партнёра - Группы ГАЗ - пропал с сайта спортивного клуба, его заменил ОМК - этот факт вызвал некоторые волнения среди болельщиков, ведь 86-летняя история клуба неразрывно связана именно с горьковским автозаводом. Однако в "Торпедо" успокоили, что ГАЗ хоть и пропал с сайта, сохранил статус партнёром клуба.

Стоит отметить, новый хоккейный сезон для "Торпедо" перед его началом объявлен Годом культуры - в поддержку того, что Нижний Новгород носит звание Культурной столицы 2024 года. Это отразится как на предматчевом антураже, так и на всех активностях клуба.

СПРАВКА:

Континентальная хоккейная лига – международная лига, созданная для развития хоккея на территории России и других стран Европы и Азии в феврале 2008 года.

Чемпионат КХЛ разделяется на два этапа: регулярный чемпионат и плей-офф. По итогам регулярного Чемпионата КХЛ определяется обладатель Кубка Континента имени Виктора Васильевича Тихонова. По итогам плей-офф определяется чемпион КХЛ – обладатель Кубка Гагарина.

Лига разделена на две конференции – Запад и Восток. В 17-м чемпионате КХЛ (2024/2025) принимают участие 23 клуба из России, Беларуси, Казахстана и Китая. Турнир стартует 3 сентября 2024 года и завершится не позднее 25 мая 2025 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определятся все лауреаты чемпионата.