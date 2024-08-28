Экс-ректор Мининского университета, арестованный за взятки, намерен отправиться на СВО Общество

Фото: пресс-служба Калиниградского областного суда

Арестованный ректор Балтийского федерального университета им. Канта Александр Федоров, ранее возглавлявший Мининский университет в Нижнем Новгороде, намерен отправиться на СВО. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Следователь следственного управления Следственного комитета РФ по региону обратился в Ленинградский районный суд Калининграда с ходатайством о продлении срока ареста подозреваемого Александра Федорова до 8 ноября.

"Расследование уголовного дела продолжается, а основания для содержания Федорова под стражей не отпали", - говорится в ходатайстве.

В ходе судебного заседания Александр Федоров и его защита возражали против удовлетворения ходатайства. Обвиняемый высказал намерение принять участие в СВО.

В результате суд принял решение продлить срок содержания под стражей для Александра Федорова на четыре месяца - до 8 ноября 2024 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, бывший ректор Мининского университета, ректор БФУ им. Канта Александр Федоров и его заместитель были арестованы в начале июля 2024 года. Они подозреваются в присвоении 18 млн рублей.

Александр Фёдоров - нижегородец. Окончил исторический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского, а затем работал в должностях старшего преподавателя, доцента, декана философско-теологического факультета, проректора по научной работе. В 2009-2011 гг. занимал должность и.о. ректора Волжского государственного инженерно-педагогического университета, в 2011-2012 гг. - и.о. первого проректора Нижегородского государственного педагогического университета. Занимал пост ректора Мининского университета с 2012 по 2019 год, затем возглавил БФУ им. Канта.