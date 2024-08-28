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Экономика

Медицинскую клинику планируется построить на улице Родионова в Нижнем Новгороде

05 сентября 2024 14:03  [305] Экономика

Медицинскую клинику планируется построить около ТРЦ "Фантастика" на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по землепользованию и застройке на сайте минграда региона.

Заявителем для реализации проекта является Фонд развития инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина", а строительством клиники займется АО "Силнекс".

Инвестор планирует также открыть в клинике производство изделий из силикона, офтальмологические производство и наладить выпуск изделий для нужд стоматологии (каппы, протезы, импланты).

Для реализации проекта необходимо было внести изменения в генплан Нижнего Новгорода в части изменения зонирования участка с зоны многоквартирной высокоплотной застройки на зону лечебно-оздоровительных учреждений.

Члены комиссии по землепользованию и застройке на заседании единогласно поддержали смену зонирования этой территории.

Напомним, что медицинский кластер из офисных корпусов и лабораторных комплексов возведут на площадке на улице Владимира Высоцкого. В нем планируется проводить научные исследования в области высокотехнологичной персонализированной медицины и разработки медицинских изделий.

Ранее сообщалось, что медицинский центр построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Здравоохранение Строительство
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