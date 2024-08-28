ООО "ЛМЗ "Старт" увеличил выработку на 18% благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками арзамасского ООО "Литейно-механический завод "Старт" в Нижегородской области подвели итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" в компании.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, предприятие занимается литьем цветных металлов под давлением, технических пластмасс, механообработкой на станках с ЧПУ и сборкой готовых изделий.

Эксперты РЦК выявили в потоке 17 проблем, среди них – ожидание транспортировки деталей к участку упаковки, излишние перемещения, потеря времени на поиск сопроводительной документации. Затем вместе с рабочей группой эксперты разработали решения: исключили промывку некоторых видов обработанных деталей, подобрали режимы литья, модернизировали пресс-формы и оснастку для штамповки, чтобы повысить качество продукции.Благодаря внедрению инструментов нацпроекта "Производительность труда", удалось сократить время производства деталей для гражданского автомобилестроения и объектов газовой отрасли на 33%. Специалисты также обучили бережливым технологиями 12 сотрудников и подготовили двух внутренних тренеров.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда", который инициирован Владимиром Путиным, можно получить в центре "Мой бизнес"

Ранее сообщалось, что более 200 экспертов нижегородских компаний получили сертификаты внутренних тренеров.