Выработка предприятия по изготовлению крепежа выросла на 12% благодаря нацпроекту Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками ООО "Болтен" подвели итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" на предприятии.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, компания производит около 350 наименований крепежа. Изделия пользуются спросом в автомобильной, горнодобывающей и железнодорожной отраслях.

По данным регионального Минпромторга, у компании был запрос на снижение себестоимости и увеличение производства крепежных изделий. В качестве пилотного потока рабочая группа экспертов РЦК и специалистов предприятия выбрала процесс изготовления гайки М18. За полгода работы на производстве эксперты исключили бесполезные операции, провели перебалансировку и разработали стандарты работы, а также внедрили систему 5C.

Благодаря внедрению изменений и доработке конструкции вальцовочного станка было сокращено время выполнения операции. Все нововведения помогли увеличить выработку на пилотном участке на 12%. Кроме того, эксперты обучили бережливым технологиям 13 сотрудников компании и подготовили трех внутренних тренеров.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В Нижегородской области он реализуется с 2019 года. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг - на сегодняшний день 262 предприятия региона.

Ранее сообщалось, что арзамасский литейно-механический завод "Старт" на 18% увеличит производство благодаря нацпроекту.