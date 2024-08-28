Суд обязал спиртозавод под Воротынцем обеспечить полную очистку сточных вод Общество

Фото: Росприроднадзор

Воротынский районный суд обязал АО "Спиртзавод Чугуновский" в Нижегородской области обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых в реку Чугунка. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Напомним, в апреле 2024 года в Воротынском районе был зафиксировано загрязнение реки Чугунки и массовая гибель рыбы. Инспекторы Росприроднадзора провели проверку, по результатам которой было установлено, что загрязнение реки произошло из-за деятельности спиртзавода. Отборы проб показали, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, сбрасываемых в реку, превысило нормативы по ряду показателей.

В результате АО "Спиртзавод Чугуновский" оштрафовали на 850 тысяч рублей. Позже было установлено, что спиртзавод нанес ущерб Чугунка на 740 тысяч рублей.

По решению Воротынского районного суда спиртозавод обязан обеспечить нормативную очистку сточных вод в шестимесячный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

Напомним, прокуратура требует взыскать с организаторов свалки в СНТ "Родник" в Нижнем Новгороде 109 млн рублей.