Движение транспорта ограничат на участке Артельного проезда в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта по Артельному проезду между домами №9А и №9Б.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, ограничения связаны со строительно-монтажными работами и будут действовать с 06:00 9 сентября до 23:59 22 сентября

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Нижнем Новгороде изменит схему движения 8 сентября.

Также сообщалось, что из-за ремонта теплосетей на две недели закроют улицу Зайцева в Сормове, а улица Сергея Есенина на Мещере перекрыта на месяц для ремонта теплотрассы.