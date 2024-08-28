Строительство пятидесятого сухогруза проекта RSD59 началось на "Красном Сормове" Экономика

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Строительство пятидесятого сухогруза проекта RSD59 началось на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба судоверфи.

В настоящее время на предприятии приступили к резке металла для пятидесятого судна. Информация по строительству сухогруза передана Российскому морскому регистру судоходства.

"На данный момент в корпусном цехе верфи обработали, провели дробеструйную очистку, покрасили и загрунтовали 70 тонн металла. В дальнейшем из него будет собрана первая днищевая секция судна",- рассказал заместитель гендиректора по производству завода "Красное Сормово" Дмитрий Лаврентьев.

Напомним, контракт на строительство в Нижнем Новгороде 34 сухогрузов заключен в ходе ПМЭФ-2023.

СПРАВКА:

Длина сухогруза проекта RSD59 составляет 141 метр, ширина -16 метров. Дедвейт в реке - 5112 тонн, а в море - 7445 тонн. Скорость - 10,2 узла.

Суда предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".