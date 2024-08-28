Более 1000 кубометров мусора вывезли с незаконных свалок в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода продолжается работа по ликвидации нелегальных свалок.

Как сообщают в районной администрации, с начала текущего года на полигон ТБО вывезли более 1,1 тысячи кубометров мусора. Работы проводились на улицах Маковского, Космической, Ореховской, Львовской, Переходникова, Героя Васильева, Заслонова, Дружаева и других.

На данный момент идет формирование адресного перечня на вывоз 220 кубометров мусора. Сообщить о фактах незаконного складирования мусора автозаводцы могут в районную администрацию.

Напомним, что согласно КоАП РФ статья 8.2, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления за сброс мусора в несанкционированных для этого местах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

Ранее сообщалось, что в этом году в Нижнем Новгороде планируется ликвидировать около 120 несанкционированных свалок объемом 29 тысяч кубических метров. На данный момент с них вывезено около 15 тысяч кубических метров мусора.