Режим ЧС объявили на улицах двух районов Нижнего Новгорода Общество

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на двух улицах в Московском и Советском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Особый режим ввели в Московском районе возле дома № 2Б по улице Народной и в Советском районе около многоквартирного дома № 5В по улице Гаражной.

Главе Советского района Александру Иванову и главе Московского района Владимиру Кропотину поручили огородить территории вокруг этих зданий, а также уведомить собственников аварийных объектов о введении режима чрезвычайной ситуации.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.