Инвесткарту Нижегородской области дополнили информацией о дорогах Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области модернизировала и дополнила функционал инвестиционной карты региона, расширив слой с дорожной инфраструктурой.

Как рассказали разработчики, на карте теперь доступна информация о действующих и проектируемых автомобильных дорогах. Например, в обновлённом сервисе появилась трассировка будущего дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде, а также реконструируемые участки федеральных трасс, дорог регионального и муниципального значения во всех округах Нижегородской области.

Кроме того, на карте доступны данные и о других объектах транспортной инфраструктуры: железнодорожных вокзалах и путях, портах, остановках общественного транспорта и парковках рядом с инвестиционными площадками.

Гендиректор Корпорации развития Игорь Ищенко отметил, что наличие подъездных путей на площадке – важнейший аспект при строительстве и эксплуатации предприятия. Информация о транспортной инфраструктуре будет полезна при выстраивании потенциальных логистических цепочек.

"Корпорация развития ведёт постоянную работу по наполнению и модернизации инвестиционной карты, благодаря чему на ней размещена полезная и актуальная для инвесторов информация", – подчеркнул Игорь Ищенко.

Интерактивная инвестиционная карта представляет собой публичную карту Нижегородской области, представленную на двух языках - рурском и английском. На ней размещаются сведения об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, существующих ТОР и ОЭЗ, транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки. Кроме того, в сервис интегрирована кадастровая карта, которая представлена как дополнительный слой.

Инвесткарта разработана с учетом Регионального инвестиционного стандарта. В настоящее время на инвестиционной карте отражено более 460 инвестиционных площадок.

Напомним, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ. По индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта регион находится на втором месте после Москвы.