Инвесторы высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области провела анкетирование инвесторов с целью оценки уровня удовлетворенности качеством её работы во втором квартале 2024 года.

Согласно информации, по результатам опроса коэффициент удовлетворённости составил 4,99 балла из 5 возможных. В первом квартале 2024 года этот показатель составлял 4,96 балла.

Инвесторам предлагалось оценить работу Корпорации по восьми критериям:

- информирование о существующих мерах поддержки,

- помощь во взаимодействии с региональными и местными органами власти,

- содействие в подборе площадки для реализации инвестпроекта,

- взаимодействие с инвесторами в режиме "одного окна",

- помощь во взаимодействии с финансовыми организациями,

- уровень квалификации сотрудников Корпорации,

- содействие в получении доступа к инфраструктуре,

- помощь во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.

Также впервые был проведён опрос по оценке качества реализации инвестиционной карты Нижегородской области. Инвесторам предлагалось оценить сервис по пяти пунктам:

- доступность при поиске в интернете,

- удобство использования,

- достоверность данных,

- полезность в процессе запуска и подготовки инвестпроекта,

- актуальность и полезность размещенной информации.

По всем пунктам инвесткарта региона получила наивысшую оценку – 5 баллов.

Напомним, что интерактивная инвестиционная карта является публичной картой региона. На ней размещена информация об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, существующих ТОСЭР и ОЭЗ, а также сведения о транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки. Вся информация на карте доступна на двух языках: русском и английском. В настоящее время на карте доступны данные о более 460 инвестиционных площадок.

"Объективная оценка нашей работы со стороны инвесторов показывает, что Корпорация выбрала верную и эффективную стратегию взаимодействия с инвесторами, ресурсоснабжающими организациями, а также с финансовым сектором. Высокие баллы – не повод останавливаться на достигнутом, мы и дальше будем совершенствовать наши сервисы и оптимизировать процесс реализации инвестиционных проектов в регионе", – прокомментировал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, что АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию.