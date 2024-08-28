Улицу Пермякова в Нижнем Новгороде перекроют до 5 ноября Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода временно приостановят движение транспорта по улице Пермякова в районе домов № 34-46.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Они будут действовать с 9 сентября до 5 ноября.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на участке Артельного проезда в Нижнем Новгороде.

Кроме того сообщалось, что общественный транспорт в Нижнем Новгороде изменит схему движения 8 сентября.

Также сообщалось, что из-за ремонта теплосетей на две недели закроют улицу Зайцева в Сормове, а улица Сергея Есенина на Мещере перекрыта на месяц для ремонта теплотрассы