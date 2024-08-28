Улицу Пермякова в Нижнем Новгороде перекроют до 5 ноября

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода временно приостановят движение транспорта по улице Пермякова в районе домов № 34-46.
Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Они будут действовать с 9 сентября до 5 ноября.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на участке Артельного проезда в Нижнем Новгороде.
Кроме того сообщалось, что общественный транспорт в Нижнем Новгороде изменит схему движения 8 сентября.
Также сообщалось, что из-за ремонта теплосетей на две недели закроют улицу Зайцева в Сормове, а улица Сергея Есенина на Мещере перекрыта на месяц для ремонта теплотрассы
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