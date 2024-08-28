Общественный контроль за выборами в Нижегородской области осуществляют пять подразделений Политика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Роман Голубин рассказал о том, как проходят выборы в регионе.

Так, на выборах работает общественный штаб, созданный на базе Общественной палаты Нижегородской области.

"Туда входят 15 человек, члены общественной палаты Нижегородской области. Также на базе Дома народного единства действует Центр общественного наблюдения, специально созданный структурой, которую я возглавляю по решению общественного штаба нашей общественной палаты в Нижегородской области. В структуру Центра общественного наблюдения входят 5 основных подразделений, которые помогают общественному штабу осуществлять общественный контроль. Это, в частности, мониторинговая группа, юридическая группа, колл-центр, это группа мобильного реагирования, также созданы территориальные мобильные группы", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что какой-либо специфики на этих выборах нет. Процесс голосования проходит три дня, с 6 по 8 сентября.

"Сами выборы пройдут в классическом формате. В частности, не будет дистанционного голосования и не будет голосования с использованием автоматизированных комплексов обработки бюллетеней. То есть на избирательных участках граждан будут приходить и лично отдавать свой голос путем заполнения бюллетеня", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода стартовали еще на четырех участках.