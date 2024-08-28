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Общество

Тротуар по улице Красная Слобода отремонтировали в Нижегородском районе

06 сентября 2024 15:29  [127] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе завершили ремонт тротуара вдоль дома №9 по улице Красная Слобода.

Как сообщает районная администрация, пешеходная дорога проходит вдоль Казанского съезда и является транзитом между Нижне-Волжской набережной и площадью Сенной.

Подрядчик разобрал старое покрытие, затем выполнил устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня и уложил новое асфальтобетонное покрытие. Общая площадь благоустройства составила порядка 550 квадратных метров.

В администрации Нижегородского района отметили, что благоустройство объектов улично-дорожной сети продолжается. На заключительном этапе работ находится ремонт лестничного схода в районе дома №104 по улице Белинского и дома №3 по улице Ванеева. Подрядчик полностью закончил асфальтировку парковочной зоны и приступил к монтажу лестничного схода.

Ранее сообщалось, что чистка металлоконструкций началась на пешеходном мосту через Похвалинский съезд.

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Теги:
Благоустройство Нижегородский район
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