Тротуар по улице Красная Слобода отремонтировали в Нижегородском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе завершили ремонт тротуара вдоль дома №9 по улице Красная Слобода.

Как сообщает районная администрация, пешеходная дорога проходит вдоль Казанского съезда и является транзитом между Нижне-Волжской набережной и площадью Сенной.

Подрядчик разобрал старое покрытие, затем выполнил устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня и уложил новое асфальтобетонное покрытие. Общая площадь благоустройства составила порядка 550 квадратных метров.

В администрации Нижегородского района отметили, что благоустройство объектов улично-дорожной сети продолжается. На заключительном этапе работ находится ремонт лестничного схода в районе дома №104 по улице Белинского и дома №3 по улице Ванеева. Подрядчик полностью закончил асфальтировку парковочной зоны и приступил к монтажу лестничного схода.

Ранее сообщалось, что чистка металлоконструкций началась на пешеходном мосту через Похвалинский съезд.