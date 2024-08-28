Нижегородским обладателям знака "Родительская слава" увеличили размер выплат Общество

В Нижегородской области увеличили размер вознаграждения семьям с детьми – получателям региональных правительственных наград.

Изменения в положение о почетном знаке "Родительская слава" и положение о почетном дипломе многодетной матери Нижегородской области внесены указами губернатора и поддержаны нижегородским Заксобранием.

Размер таких денежных поощрений и правительственных наград был установлен в 2008 году. Нижегородцы смогут получить увеличенные вознаграждения при получении указанных наград уже в этом году.

Премия "Нижегородская семья" присуждается каждый год 10 лауреатам – гражданам России, которые состоят в зарегистрированном браке или одиноким родителям, которые постоянно проживают на территории Нижегородской области, воспитывают детей, занимают социально активную позицию в общественной жизни, а также сохраняют и развивают лучшие семейные традиции. Размер данной выплаты увеличен со 100 до 300 тыс. рублей.

Почетным знаком "Родительская слава" также ежегодно награждается не более 10 граждан России, постоянно проживающих на территории Нижегородской области. Знак вручается за заслуги в воспитании детей, укрепление семейных традиций и создание условий для духовного и физического развития детей, являющихся примером успешного родительства. Размер данного вознаграждения увеличен с 15 до 50 тыс. рублей.

Почетный диплом многодетной матери 1-й, 2-й и 3-й степени каждый год вручается не более 26 жительницам Нижегородской области. Размер вознаграждения к почетному диплому многодетной матери 1-й степени - для матерей семи и более детей - увеличивается с 20 до 100 тыс. рублей, к почетному диплому 2-й степени - для матерей пяти или шести детей – с 15 до 75 тыс. рублей, к почетному диплому 3-й степени - для матерей трех или четырех детей – с 10 до 50 тыс. рублей.

Отбор кандидатов на получение наград ведется по ходатайству органов местного самоуправления. Решение о награждении принимает губернатор Нижегородской области.

Национальный проект "Демография" реализуется в стране с 2019 года. Среди целей нацпроекта – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Ранее сообщалось, что новые меры поддержки многодетных семей озвучили в Госдуме.