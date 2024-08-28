Роман Стронгин: "В первый день муниципальных выборов нарушений не выявлено" Политика

Фото: Общественная палата Нижегородской области.

Общественная палата Нижегородской области осуществляет наблюдение за процессом проведения муниципальных выборов, сообщает пресс-служба Палаты.

Председатель Общественной палаты региона Роман Стронгин рассказал, что общественное наблюдение осуществляется наблюдателями, которые набираются и обучаются Палатой.

"Выборы в Нижегородской области проходят спокойно, прозрачно и законно. В первый день муниципальных выборов никаких нарушений не выявили", - подчеркнул Роман Стронгин.

Напомним, что второй день голосования стартовал на выборах в Нижегородской области.

В 08:00 в на территории области открылись все избирательные участки, задействованные на выборах. Рабочий день продлится до 20:00.

Напомним также, что 900 сотрудников ГУ МЧС России будут задействованы на выборах в Нижегородской области.