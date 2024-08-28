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Политика

Эксперты Ассоциации юристов России участвуют в работе нижегородской Общественной палаты на выборах

07 сентября 2024 15:04  [150] Политика
Фото: Общественная палата Нижегородской области

Фото: Общественная палата Нижегородской области

В работе Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами-2024 принимают участие привлеченные эксперты Ассоциации юристов России, сообщили в Общественной палате региона.

Исполнительный директор – руководитель аппарата нижегородского отделения Ассоциации юристов России Константин Каргин рассказал, что правовая организация уже несколько лет взаимодействует с Общественным штабом по наблюдению за выборами.

Основными направлениями взаимодействия являются обучение наблюдателей, оказание правовой поддержки гражданам, обратившимся в Центр общественного наблюдения, организация наблюдения за процессом голосования, проведение аналитической работы.

"Здесь, на площадке Общественного штаба, проходит достаточно большое количество круглых столов, форумов, на которых обсуждаются очень важные вопросы выборной проблематики", - отметил Константин Каргин.

Ранее сообщалось, что в первый день муниципальных выборов нарушений не выявлено.

Сообщалось также, что второй день голосования стартовал на выборах в Нижегородской области.

В 08:00 в на территории области открылись все избирательные участки, задействованные на выборах. Рабочий день продлится до 20:00.

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Теги:
Выборы Общественная палата Юрист
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