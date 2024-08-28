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Политика

Явка избирателей на нижегородских выборах достигла 21,72%

07 сентября 2024 15:44  [141] Политика
Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Явка избирателей на нижегородских выборах на 15:00 второго дня голосования достигла 21,72%, сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области.

Согласно информации, наибольшей активностью к этому часу отличаются г.о. Воротынский - 38,57%, Ковернинский муниципальный округ - 36,04% и Вознесенский муниципальный округ - 33,01%.

Голосование продолжается. Избирательные участки открыты сегодня до 20:00 и завтра с 8:00 до 20:00 часов. При себе избирателю необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ.

Напомним, что эксперты Ассоциации юристов России участвуют в работе нижегородской Общественной палаты на выборах.

Основными направлениями взаимодействия являются обучение наблюдателей, оказание правовой поддержки гражданам, обратившимся в Центр общественного наблюдения, организация наблюдения за процессом голосования, проведение аналитической работы.

Напомним также, что в первый день муниципальных выборов нарушений не выявлено.

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