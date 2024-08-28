Стрим-студия "НаблюдательНО" начала работу на ЕГД-2024 в Нижегородской области Политика

Стрим-студия НаблюдательНО начала работу на ЕГД-2024 в Нижегородской области

Стрим-студия "НаблюдательНО" начала работу на ЕГД-2024 в Нижегородской области. Об этом сообщили в областной Общественной палате.

Вещание организовано в официальном аккаунте ОП Нижегородской области в VK.

Как сообщалось ранее, общественные наблюдатели во время "прямых включений" с ведущими в студии расскажут о ходе выборов на своих избирательных участках. Кроме того, гостями студии "НаблюдательНО" станут известные в регионе общественные, политические деятели и электоральные эксперты.

Напомним, на территории Нижегородской области очередные и дополнительные выборы проводятся в 14 муниципальных образованиях. Сегодня стартовал завершающий день голосования.