Стрим-студия НаблюдательНО начала работу на ЕГД-2024 в Нижегородской области
Стрим-студия "НаблюдательНО" начала работу на ЕГД-2024 в Нижегородской области. Об этом сообщили в областной Общественной палате.
Вещание организовано в официальном аккаунте ОП Нижегородской области в VK.
Как сообщалось ранее, общественные наблюдатели во время "прямых включений" с ведущими в студии расскажут о ходе выборов на своих избирательных участках. Кроме того, гостями студии "НаблюдательНО" станут известные в регионе общественные, политические деятели и электоральные эксперты.
Напомним, на территории Нижегородской области очередные и дополнительные выборы проводятся в 14 муниципальных образованиях. Сегодня стартовал завершающий день голосования.
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