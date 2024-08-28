Евгений Семёнов: "Работа студии "НаблюдательНО" - большой вклад в укрепление открытости выборов"

фото: ОП НО
"Работа студии "НаблюдательНО" - большой вклад в укрепление открытости выборов", - заявил заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, член Общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов, комментируя работу стрим-студии "НаблюдательНО".
"Проект Студия "НаблюдательНО" возник в 2022 году, мы с успехом прошли выборы губернатора Нижегородской области в 2023 году, а также выборы Президента России в марте этого года. Работа студии "НаблюдательНО" стала большим вкладом в процесс укрепления информационной открытости выборов. В ходе выборов президента России нас посмотрели более 305 тысяч человек. Это хорошее достижение, и оно было отмечено на федеральном уровне. Ассоциация НОМ рекомендовала наш опыт к распространению всем Общественным палатам страны. Сегодня мы, как всегда, работаем в прямом эфире - общаемся с наблюдателями и экспертами. В эфире транслируются специально подготовленные видеопрограммы и фильмы", - обратил внимание Евгений Семенов.
Как сообщалось ранее, стрим-студия "НаблюдательНО" начала вещание в аккаунте Общественной палаты в VK.
Напомним, на территории Нижегородской области очередные и дополнительные выборы проводятся в 14 муниципальных образованиях. Сегодня стартовал завершающий день голосования.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+