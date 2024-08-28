Евгений Семёнов: "Работа студии "НаблюдательНО" - большой вклад в укрепление открытости выборов" Политика

фото: ОП НО

"Работа студии "НаблюдательНО" - большой вклад в укрепление открытости выборов", - заявил заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, член Общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов, комментируя работу стрим-студии "НаблюдательНО".

"Проект Студия "НаблюдательНО" возник в 2022 году, мы с успехом прошли выборы губернатора Нижегородской области в 2023 году, а также выборы Президента России в марте этого года. Работа студии "НаблюдательНО" стала большим вкладом в процесс укрепления информационной открытости выборов. В ходе выборов президента России нас посмотрели более 305 тысяч человек. Это хорошее достижение, и оно было отмечено на федеральном уровне. Ассоциация НОМ рекомендовала наш опыт к распространению всем Общественным палатам страны. Сегодня мы, как всегда, работаем в прямом эфире - общаемся с наблюдателями и экспертами. В эфире транслируются специально подготовленные видеопрограммы и фильмы", - обратил внимание Евгений Семенов.

Как сообщалось ранее, стрим-студия "НаблюдательНО" начала вещание в аккаунте Общественной палаты в VK.

Напомним, на территории Нижегородской области очередные и дополнительные выборы проводятся в 14 муниципальных образованиях. Сегодня стартовал завершающий день голосования.