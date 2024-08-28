фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода
Дети могут поиграть в спортивные игры с аниматорами, пока нижегородцы голосуют на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
На избирательных участках, работающих в областном центре, организована познавательная и развлекательная программа для детей, пришедших на голосование с родителями.
Так, в школе № 173 ребята принимали участие в викторинах, танцевальном флешмобе и веселых стартах.
По словам нижегородки Оксаны Карабановой, пришедшей на избирательный участок вместе с дочерью, такие активности помогают не только занять детей, пока родители голосуют, но и поднимают настроение и позволяют провести время с пользой.
"Замечательно, что такие мероприятия проводятся. На выборы я пришла со своей несовершеннолетней дочерью, чтобы она понимала, как необходимо участвовать в жизни нашей страны. Это наша страна, мы участники всех событий, которые происходят, поэтому и должны делать выбор", - рассказала она.
Елена Демидова поделилась, что вместе с будущим мужем училась в школе №173, где сейчас находится избирательный участок.
"Теперь мы всегда ходим сюда голосовать на выборах. Сегодня было очень приятно увидеть, что для детей организовано такое приятное мероприятие. То есть когда ребята пришли с бабушками, с дедушками или с родителями на участок, они могут вот так весело провести время здесь", - поделилась она.
Напомним, на территории Нижегородской области проходят очередные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 14 муниципалитетах.
В частности, дополнительные выборы депутата городской Думы проходят на избирательных участках Советского района Нижнего Новгорода (округ № 30).
Сегодня стартовал завершающий день голосования.
Явка избирателей на выборах в целом по Нижегородской области по состоянию на 12:00 8 сентября составила 28,32%. Избирательные участки сегодня, в заключительный день голосования, будут работать до 20:00.
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