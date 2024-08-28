Дети могут поиграть в спортивные игры с аниматорами, пока нижегородцы голосуют на выборах Политика

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

Дети могут поиграть в спортивные игры с аниматорами, пока нижегородцы голосуют на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

На избирательных участках, работающих в областном центре, организована познавательная и развлекательная программа для детей, пришедших на голосование с родителями.

Так, в школе № 173 ребята принимали участие в викторинах, танцевальном флешмобе и веселых стартах.

По словам нижегородки Оксаны Карабановой, пришедшей на избирательный участок вместе с дочерью, такие активности помогают не только занять детей, пока родители голосуют, но и поднимают настроение и позволяют провести время с пользой.

"Замечательно, что такие мероприятия проводятся. На выборы я пришла со своей несовершеннолетней дочерью, чтобы она понимала, как необходимо участвовать в жизни нашей страны. Это наша страна, мы участники всех событий, которые происходят, поэтому и должны делать выбор", - рассказала она.

Елена Демидова поделилась, что вместе с будущим мужем училась в школе №173, где сейчас находится избирательный участок.

"Теперь мы всегда ходим сюда голосовать на выборах. Сегодня было очень приятно увидеть, что для детей организовано такое приятное мероприятие. То есть когда ребята пришли с бабушками, с дедушками или с родителями на участок, они могут вот так весело провести время здесь", - поделилась она.

Напомним, на территории Нижегородской области проходят очередные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 14 муниципалитетах.

В частности, дополнительные выборы депутата городской Думы проходят на избирательных участках Советского района Нижнего Новгорода (округ № 30).

Сегодня стартовал завершающий день голосования.

Явка избирателей на выборах в целом по Нижегородской области по состоянию на 12:00 8 сентября составила 28,32%. Избирательные участки сегодня, в заключительный день голосования, будут работать до 20:00.