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Происшествия

Телефонные аферисты развели двух жителей Автозаводского района на 2,5 млн рублей

09 сентября 2024 10:12  [5] Происшествия

Телефонные аферисты развели двух жителей Автозаводского района почти на 2,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 57-летней жительнице Нижнего Новгорода поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что на имя женщины неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги, женщину убедили оформить кредит первой и перевести полученные средства на якобы "безопасный счет". Нижегородка выполнила все указания злоумышленников и перевела мошенникам более 1,3 млн рублей - в том числе и собственные накопления.

Почти от такой же схемы обмана пострадал 41-летний житель областного центра. Мужчине также позвонил лжесотрудник банка. После звонка афериста нижегородец оформил кредит и вместе с собственными накоплениями перевел почти 1,3 млн рублей на указанный незнакомцем счет.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что гадалка развела жителя Арзамаса на более чем 700 тысяч рублей.

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Теги:
Деньги Мошенничество
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