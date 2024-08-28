Чрезвычайная пожароопасность лесов установится в Нижегородской области Общество

Высокая пожароопасность установится в большинстве районов Нижегородской области на этой неделе, местами прогнозируется и чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, IV и V класс пожароопасности лесов и торфяников будет действовать как минимум до 16 сентября. Этому способствует установившаяся жаркая сухая погода.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

На территориях с IV-V классами пожароопасности действует запрет на посещение лесов. Также запрещается разводить костры, сжигать мусор на землях лесного фонда, населённых пунктов и прилегающих территорий, проводить пожароопасные работы. За нарушение этих правил предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность.

В министерстве лесного хозяйства Нижегородской области рассказали, что за прошедшие сутки на землях лесного фонда пожаров не зарегистрировано. С начала пожароопасного сезона зафиксировано 25 лесных пожаров в разных районах области, причём в 12 случаях причиной стало неосторожное обращение человека с огнём, а ещё в 3-х - поджог. В 9 случаях пожары начались из-за грозы.

Напомним, что особый противопожарный режим с 22 апреля установлен в Нижегородской области постановлением нижегородского правительства №181 от 16.04.2024.

Обо всех случаях возгорания нужно сообщать по телефонам 101, 112, 268-11-00.