Нижегородских предпринимателей приглашают на конференцию "Госконтракты: риски и возможности" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских предпринимателей приглашают на конференцию "Государственные контракты: риски и возможности" Как сообщает пресс-служба правительства, мероприятие пройдет 25 сентября в Дзержинске в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Ожидается, что в конференции примут участие представители региональных Минпромторга, Минэкономразвития, УФАС по Нижегородской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, представители НИУ ВШЭ и РАНХиГС, а также профессиональные эксперты.

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация на цифровой платформе МСП.РФ. Кроме того, необходимо заполнить заявление типовой формы и отправить на электронную почту: ombudsmennn@yandex.ru. Предполагается, что участниками конференции станут не менее 70 предпринимателей.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что услуги по продвижению собственного бренда от центра "Мой бизнес" получили 50 нижегородских предпринимателей.