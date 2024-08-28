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Общество

Внутридворовые проезды на улице Ванеева ремонтируют по обращениям жителей

09 сентября 2024 18:39  [7] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт внутридворовых проездов на улице Ванеева проводят по обращениям нижегородцев, сообщили в администрации Советского района.

Так, в сентябре идет активный ремонт во дворах домов №№ 19, 21, 21Б и 23/10 по улице Ванеева. Здесь заменят бордюры, обновят асфальтовое покрытие проездов, входных групп и парковочных площадок. Всего в этом году в планах на ремонт и благоустройство более 25 дворовых территорий в Советском районе.

Кроме того, продолжаются работы по обновлению дворовых территорий по улицам Нартова, Надежды Сусловой, Маршала Малиновского и переулку Светлогорскому. В завершающей стадии работы по ремонту проездов по улицам Бориса Панина и Бекетова.

Ранее сообщалось, что новые остановки для электробусов обустроят на улице Ванеева.

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Теги:
Благоустройство Дороги Советский район
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