Движение перекроют в центре Автозавода из-за легкоатлетической эстафеты 15 сентября Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Движение перекроют в центре Автозаводского района Нижнего Новгорода из-за проведения легкоатлетической эстафетного пробега "Автозаводец" 15 сентября. Об этом говорится в постановлении на сайте муниципалитета.

Так, движение перекроют с 8:30 минут до 13:00 минут на площади им. Киселева, по проспекту Молодежному на участке от улицы Школьной до проспекта Октября, по участку проспекта Ильича от улицы Школьной до проспекта Октября, улице Челюскинцев (на участках от проспекта Молодежного до проспекта Ильича), по улице Школьной на участках от проспекта Молодежного до проспекта Ильича, а также на участке улицы Лоскутова от проспекта Молодежного до проспекта Ильича.

"Объезд зоны проведения пробега организуют по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Напомним, улицу Пермякова в Нижнем Новгороде перекроют до 5 ноября.