Нарушений на выборах в Нижегородской области не зафиксировали Политика

Фото: Общественная палата Нижегородской области

В Доме народного единства 9 сентября прошла итоговая пресс-конференция по наблюдению за выборами в Нижегородской области. На вопросы журналистов ответили руководитель Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами Роман Стронгин и члены штаба Елена Ленина, Валентина Цывова и Роман Голубин.

"Начиная с прошлого года, мы осуществляем подготовку наблюдателей-блогеров. В дни проведения муниципальных выборов 37 блогеров разместили на своих страницах в социальных сетях 216 постов о ходе голосования на избирательных участках. Также наши наблюдатели размещали информацию в интернете на "Карте сообщений" Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), которая проводит экспертную оценку выборов. Всего за три дня выборов общественные наблюдатели отправили в НОМ 388 сообщений. При Центре общественного наблюдения (ЦОН) работал кол-центр. На "горячую" линию поступило 12 обращений – все информационного характера. Информация о возможных нарушениях избирательного законодательства в ЦОН не поступала", - рассказал Роман Стронгин.

Член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Центра общественного наблюдения Роман Голубин рассказал о работе центра в дни проведения муниципальных выборов.

"Центр общественного наблюдения – это структура, которая занимается решением оперативных вопросов в период проведения выборов. В составе ЦОН работали кол-центр ("горячая линия"), юридическая группа, призванная давать правовую оценку поступившей информации, группа мониторинга, группы оперативного реагирования – в Нижнем Новгороде, в Сокольском и Воротынском городских округах. Выборы прошли спокойно. Нарушений зафиксировано не было", - почеркнул Роман Голубин.

Во время каждой избирательной кампании региональная Общественная палата проводит обучение общественных наблюдений.

"За последние годы у нас в области сформировался больший пул опытных наблюдателей. Многочасовая программа обучения, составленная Ассоциацией "НОМ" и Общественной палатой России, включает в себя основы выборного законодательства и практические занятия. В этом году обучение было направлено на актуализацию уже имеющихся знаний, полученных наблюдателями по итогам участиях в предыдущих выборах. Всего было проведено четыре обучающих вебинара. Кроме того, каждый наблюдатель получил "Золотой стандарт", по которому он мог сверять все действия участковой избирательной комиссии", - отметила Елена Ленина.

"В Общественной палате России в дни выборов работал Ситуационный центр, в который круглосуточно поступала информация из всех регионов, в которых проводились выборы. Сообщения о нарушениях на выборах из Нижегородской области не было. Хотелось бы отметить работу наших наблюдателей - это неравнодушные люди разных возрастов и профессий с активной жизненной позицией, которым люди доверяют", - считает член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Нижегородской области Валентина Цывова.

Напомним. что явка на выборах в Нижегородской области составила почти 35%.