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Общество

Межпоселковый газопровод построили в Семёнове для газификации десяти деревень

10 сентября 2024 08:17  [34] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Семёновском городском округе завершили строительство межпоселкового газопровода высокого давления от деревни Боковая до деревни Шалдежка.

По информации ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", эта ветка протяжённостью более 11 км после введения в эксплуатацию позволит газифицировать десять деревень: 743 домовладения, административные здания и предприятия в деревнях Шалдежка, Новодмитриевка, Люнда-Шипово, Малая Овсянка, Малая Покровка, Александровка, Озерки, Дуплишка, Новопетровка, Николаевка.

В компании отметили, что на данный момент в Семёновском городском округе принято 1 439 заявок на догазификацию, заключено 1 406 договоров, газ доведён до границ 1 293 участков.

Всего же в Нижегородской области, по информации министерства энергетики и ЖКХ региона, на сегодняшний день заключено 31 586 договоров на догазификацию – бесплатное доведение газопровода до границ домовладения, из них 25 926 уже выполнены.

Напомним, что в Нижегородской области по решению губернатора Глеба Никитина действует программа компенсации расходов нижегородцев при догазификации домовладений.

Ранее сообщалось, что программа догазификации распространяется на 600 нижегородских СНТ. 

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Теги:
Газопровод Газоснабжение Семеновский городской округ
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