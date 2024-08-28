Ремонт участка трассы на Йошкар-Олу завершился в Нижегородской области Общество

Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

Ремонт участка федеральной трассы Р-177 "Поветлужье" завершился в Нижегородской области. Об этом сообщает Упрдор "Москва-Нижний Новгород".

Речь идет об участке магистрали км 145+627 – км 186+524 в Воскресенском районе региона.

"Подрядчик завершил основные работы по замене покрытия, ведется прокладка тротуаров, остановочных площадок, наносится разметка. Возможны локальные ограничения", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за обустройства временной дороги в связи с ремонтом моста через реку Люнду у деревни Боковой в Семеновском районе скоростной режим ограничен до 40 км/ч.

Также из-за снижения несущих способностей моста через реку Зимару в Воскресенском районе проезд по участку трассы Р-177 "Поветлужье" км 123+746 организован по одной полосе. По этому отрезку магистрали запрещено движение большегрузов массой более 15 тонн.

Объехать этот участок можно по маршруту: Боковая – Красные Баки – Ядрово - Воздвиженское – Воскресенское.

Напомним, на ремонт моста через Люнду в Нижегородской области направили 42 млн рублей.