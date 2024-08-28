Нижегородские ученые смогут получить гранты до 20 млн рублей на медицинские разработки Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) совместно с индустриальным партнером - ООО Научно-производственная фирма "Реабилитационные технологии" (входит в ГК "Мадин") запустили грантовый конкурс инновационных проектов в области высокотехнологичной персонализированной медицины. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, это уже второй грантовый конкурс, который НОЦ запускает в этом году с участием индустриального партнера.

"Считаем такой формат максимально эффективным, так как участники ведут разработки по тем направлениям, которые компания-партнер указывает в техзадании. При этом наработки, показавшие наибольшую эффективность, могут стать частью производственного цикла в кратчайшие сроки",- отметил Саносян.

Индустриальный партнер конкурса представил восемь заданий на разработку новых технологий, связанных с борьбой с онкологией и респираторными заболеваниями, разработкой нового антисептика, диагностикой течения заболеваний центральной нервной системы.

Участники Нижегородского НОЦ, зарегистрированные на территории Нижегородской области, могут предложить свои решения и получить финансовую поддержку в размере от 1 до 20 млн рублей для реализации проекта.

Директор Нижегородского НОЦ Александр Тарасенко добавил, что в этом году также планируется провести серию подобных конкурсов с крупными промышленными предприятиями региона в области химии, станкостроения и других отраслях.

Напомним, медицинскую клинику планируется построить на улице Родионова в Нижнем Новгороде.