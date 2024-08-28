Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
Пять нижегородских школ вошли в топ-300 лучших по России
Программа "Один округ – один тариф" в Нижегородской области
Реставрация ДДТ им. Чкалова завершилась
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 сентября 2024 12:28  [86] Нижегородские ученые смогут получить гранты до 20 млн рублей на медицинские разработки
10 сентября 2024 07:43  [213] Мантуров усомнился в возможности возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов
09 сентября 2024 18:23  [317] Питерский девелопер GloraX приобрел 60 га для реализации проекта КРТ у Новинок
09 сентября 2024 17:29  [434] Компенсацию за потерю средств в случае банкротства брокера планируют ввести в РФ
09 сентября 2024 15:39  [495] Две "Школы № 21" планируют открыть в Нижнем Новгороде
09 сентября 2024 12:54  [375] Около 60% IT- специалистов вернулось в Нижегородскую область
09 сентября 2024 09:37  [345] ДОМ.РФ предложил запустить соцаренду жилья для многодетных семей в регионах
06 сентября 2024 14:15  [514] Центробанк продлит ограничения на снятие валюты до марта 2025 года
06 сентября 2024 13:30  [518] Электронный документооборот стал доступен для самозанятых
06 сентября 2024 09:18  [486] Проект о госрегулировании цен на продукты будет внесен в Госдуму
Экономика

Нижегородские ученые смогут получить гранты до 20 млн рублей на медицинские разработки

10 сентября 2024 12:28  [86] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) совместно с индустриальным партнером - ООО Научно-производственная фирма "Реабилитационные технологии" (входит в ГК "Мадин") запустили грантовый конкурс инновационных проектов в области высокотехнологичной персонализированной медицины. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, это уже второй грантовый конкурс, который НОЦ запускает в этом году с участием индустриального партнера.

"Считаем такой формат максимально эффективным, так как участники ведут разработки по тем направлениям, которые компания-партнер указывает в техзадании. При этом наработки, показавшие наибольшую эффективность, могут стать частью производственного цикла в кратчайшие сроки",- отметил Саносян.

Индустриальный партнер конкурса представил восемь заданий на разработку новых технологий, связанных с борьбой с онкологией и респираторными заболеваниями, разработкой нового антисептика, диагностикой течения заболеваний центральной нервной системы.

Участники Нижегородского НОЦ, зарегистрированные на территории Нижегородской области, могут предложить свои решения и получить финансовую поддержку в размере от 1 до 20 млн рублей для реализации проекта.

Директор Нижегородского НОЦ Александр Тарасенко добавил, что в этом году также планируется провести серию подобных конкурсов с крупными промышленными предприятиями региона в области химии, станкостроения и других отраслях.

Напомним, медицинскую клинику планируется построить на улице Родионова в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
14 июня 2023 18:20  [2248] Минград утвердил планировку территории под медцентр в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph